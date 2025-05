L'amministrazione comunale informa i cittadini che nei giorni 26- 27-28 Maggio dalle 9 alle 13 dalle 15 alle 17 nei locali della ex scuola elementare in vico Roma, sarà effettuata la consegna dei mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli nteressati sono invitati a presentarsi muniti di documento d'identità, codice fiscale e dell'ultima bolletta Tari . Si raccomanda alla massima puntualità nel rispetto del calendario previsto al fine di garantire un servizio ordinato ed efficiente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio protocollo del Comune al numero 0785 85 30 09.

