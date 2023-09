Prosegue l’azione di protesta del Comitato spontaneo del Mandrolisai “Tutela della vita”. Tra ieri e oggi sono state raccolte 1200 firme per chiedere la messa in sicurezza delle strade provinciali 33 e 39 Bis. Due arterie pericolosissime, ridotte in condizioni disastrose.

La manifestazione venerdì si è spostata in piazza Repubblica a Samugheo in assenza delle autorizzazioni necessarie per proporre il sit-in in strada. Per la prossima settimana però si conta di averle e procedere con le manifestazioni lungo le due arterie o eventualmente nei centri del Mandrolisai. Intanto in questi giorni prosegue la raccolta firme perché si intervenga urgentemente lungo la SP 33 dal km 0 al km 28 ( Fordongianus-Allai-Samugheo-limite Provincia Nuoro) e la SP 39 BIS (bivio Siamanna/rotonda - SP 33 al km 4.50). I 350 mila euro stanziati dalla Provincia per la Sp 33 per il Comitato non sono sufficienti.

«Siamo contentissimi del risultato dell’iniziativa», commenta Mario Loi del comitato e consigliere di minoranza, «Venerdì abbiamo avuto un flusso costante e ora proseguiamo. Poi contiamo di andare in Provincia insieme ai sindaci del territorio. La Regione ha 700 milioni di euro da spendere e siamo fiduciosi che qualcosa resti in zona. Chiediamo che sia la Regione ad intervenire su 40 chilometri di strada dal confine con la provincia di Nuoro, sino alla rotatoria di Siamanna».

