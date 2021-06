La Provincia di Oristano e Anas Sardegna hanno annunciato i lavori per la messa in sicurezza delle strade di propria competenza.

La notizia è stata ufficializzata nel corso del vertice sulla sicurezza stradale svoltosi in Prefettura ad Oristano. Il tavolo tecnico, presieduto dal prefetto e al quale hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine della Provincia e dell’Anas, ha fatto il punto dell’attuale stato in cui si trovano le principali strade dell’Oristanese.

“L’obiettivo è quello di programmare una scala di possibili interventi di manutenzione e di ripristino delle condizioni di sicurezza - osserva il prefetto Fabrizio Stelo – da porre in essere in tempi certi, focalizzando l’attenzione sulle strade ritenute più pericolose e su quelle interessate dal maggior traffico automobilistico”.

La Provincia ha annunciato lo stanziamento di 14 milioni di euro per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade provinciali. L’Anas ha invece garantito che entro il 2022 saranno completati tutti i lavori di rifacimento del manto stradale, di adeguamento delle barriere e della segnaletica verticale, di posizionamento degli attenuatori d’urto su tutti gli incroci della 131, in particolare nel tratto di Paulilatino. “Mi sembra doveroso – conclude il prefetto – rivolgere un invito agli automobilisti perché nell’approssimarsi della stagione estiva, e del conseguente incremento del flusso del traffico verso le mete turistiche, si guidi con prudenza, rispettando il codice della strada e il buonsenso”.

