Arrivano buone notizie per i lavori sulla strada provinciale numero 19 Bosa – Montresta. Entro i primi mesi del 2025 potranno finalmente iniziare gli interventi per la messa in sicurezza della importante arteria stradale. Ad assicurarlo è l’amministratore straordinario della Provincia Battista Ghisu.

«Questi lavori – afferma - sono inseriti nel programma opere pubbliche e nel Dup 2025-2027. Per cui, espletate le formalità in base al codice degli appalti le opere possono partire». Per realizzare le infrastrutture previste, l’amministrazione provinciale ha a disposizione poco più di tre milioni di euro.

«Il primo intervento – evidenzia Ghisu - interessa il tratto di strada dal km 1 al km 4 ed è stato finanziato con un milione 574 mila euro dal ministero delle infrastrutture negli anni scorsi. Il secondo va dal km 4 al km 14 ed è stato finanziato dalla Regione assessorato ai Lavori Pubblici con 1 milione 500 mila euro. Questo intervento era stato definanziato e riassegnato nello scorso mese di ottobre dello scorso anno. Esiste già un contratto che era stato stipulato con l’impresa che per questi problemi non aveva avviato i lavori. Adesso gli uffici stanno verificando la documentazione se sussistono i presupposti per l'avvio dei lavori».

In precedenza era arrivato anche l’ultimo via libera dal direttore del servizio lavori pubblici della Regione Massimiliano Ponti con la comunicazione alla Provincia del finanziamento e la convenzione con la determinazione di impegno del contributo. Dalla Regione anche la raccomandazione «di espletare tutte le procedure per dare corso alle opere programmate». Con questi interventi potranno essere risolte finalmente annose problematiche che rendono insicura l’arteria stradale. Il perenne cattivo stato di manutenzione, dovuto soprattutto alla natura del fondo stradale, ha infatti causato cedimenti di grave entità.

Sarà effettuato il consolidamento con demolizione della pavimentazione stradale e scavo della sottostruttura. Nella strada, che fino al 2005 apparteneva alla Provincia di Nuoro, sono previste anche la pulizia del bordo strada dalla vegetazione infestante. E inoltre la realizzazione (dove è assente) di cunette in calcestruzzo, la pulizia degli attraversamenti esistenti, la rimozione e sostituzione delle barriere esistenti danneggiate o inadeguate.

Il pessimo stato della strada, spesso interessata alla caduta di massi e con la circolazione possibile solo in una parte della carreggiata, era stato spesso messo in rilievo dagli amministratori comunali di Bosa e Montresta.

