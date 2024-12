“È stato un modo per parlarci, per confrontarci, per riflettere sul nostro ruolo, per essere ascoltati, per far capire i problemi che anche noi viviamo”. Con queste parole Simonetta Selloni, presidente dell’Associazione della Stampa Sarda, fa un bilancio degli Stati generali dell’informazione che si svolti ad Oristano ieri e oggi alla presenza dei massimi vertici dell’Informazione. Presente il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Bartoli, che ha sottolineato come gli Stati generali siano un’ottima iniziativa che si augura possa essere replicata anche in altre regioni, e la segretaria generale della Federazione Nazionale della stampa, Alessandra Costante. Presente anche il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, Francesco Birocchi.

Due giorni intensi durante i quali sono state affrontate tantissime tematiche tra cui come la categoria deve saper affrontare l’intelligenza artificiale. “Diventa utile se governata dal giornalista - ha detto Selloni - Occorre sempre il controllo della notizia, nell’ottica di produrre una buona informazione". Ma si è parlato anche della crisi dell’editoria dovuta alle piattaforme social sempre più ingombranti e ai siti internet. Altro tema caldo: il lavoro precario. C’è anche chi ha riflettuto su cosa trovano oggi i giovani che si affacciano a questo modo.

