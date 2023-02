Lo stagno di Cabras piace, e anche tanto.

Ancora una volta la laguna accoglie canoisti provenienti da lontano. Ieri al Circolo nautico di Oristano che si affaccia sul rio Tanui sono arrivate nove piccole atlete slovene. Fanno parte del Kajak Klub Zlatorog e hanno tutte tra i 9 e i 14 anni. Si alleneranno con le loro pagaie per una settimana e andranno anche alla scoperta del territorio. Tutto questo è merito del meeting internazionale di canoa kayak “I Giganti dello Sprint” organizzato alcuni mesi fa dal Circolo nautico presieduto dal tecnico Gian Marco Patta, e al quale hanno partecipato tante società straniere. Sono arrivati atleti da Malta, Ungheria, Croazia, Slovenia e Ucraina. L’obiettivo era quello di far conoscere il territorio con la speranza, poi, di far ritornare gli atleti a Cabras per gli allenamenti in vista di gare importanti. E così sta accadendo.

Le piccole atlete della Slovenia, accompagnate da Melanie Schembri e Sara Visintin, atleta e allenatrice italiana, sono infatti sole le ultime che hanno scelto lo stagno di Cabras per preparare le braccia in vista di importi traguardi da tagliare. Le giovanissime canoiste slovene pagaiano in acqua mattina e sera assieme ai piccoli atleti del Circolo oristanese. Ma si allenano anche all’interno della palestra con il pagaiergometro. Nei prossimi giorni faranno visita inoltre alle scuole del paese e parteciperanno a una giornata ecologica, un modo per conoscere ancora meglio il territorio in vista di altri allenamenti. A dicembre scorso, invece, si è allenato a Cabras lo sloveno Rok Smit, protagonista agli Europei e ai Mondiali Under 23.

