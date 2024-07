Anche chi ha il cane potrà godersi le vacanze estive senza problemi. Cabras ha nuovamente dato il benvenuto sul litorale al migliore amico dell'uomo. Sono nuovamente attive e segnalate dall'apposita cartellonistica le quattro aree canine volute dall'amministrazione comunale nelle spiagge di San Giovanni di Sinis, Maimoni, Portu Suedda e Funtana Meiga.

Hanno dimensioni di almeno mille e 500 metri quadri ciascuno e sono delimitati da corde e pali. «Ci battiamo affinché Cabras possa essere pienamente inclusiva anche nei confronti degli amici a quattro zampe, abbiamo avviato diverse campagne per contrastare il fenomeno del randagismo e a favore delle adozioni - ha detto l'assessore al Turismo Carlo Trincas - Siamo convinti che a giovarne sia in primis il benessere degli animali e, nel caso specifico delle aree cani in spiaggia, l'indotto turistico dovuto alla presenza di sempre più persone che amano viaggiare col proprio animale domestico e godere insieme di una giornata al mare».

L'utilizzo delle aree cani è consentito dall'alba al tramonto fino al 30 settembre. Possono accedere ai cani regolarmente vaccinati e iscritti all'anagrafe canina. Ogni due ore circa l'accompagnatore è tenuto a condurre fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica. Gli animali devono poi essere muniti di collare con targhetta identificativa nella quale devono essere riportati i dati del proprietario. Ma non solo, i proprietari dei cani devono essere maggiorenni e devono portare con sé un guinzaglio lungo non più di un metro e mezzo e una museruola, da utilizzare in caso di necessità o di richiesta da parte delle forze dell'ordine, sanitarie e di polizia. Non è consentito lasciare gli animali in custodia. Le mappe delle aree cani si possono visionare sulle app per smartphone Municipium e Muvin Cabras e su www.baibau.it .

