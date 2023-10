Trionfo di Sorradile in Canada al concorso mondiale dei Comuni fioriti. Il piccolo borgo del Barigadu si è infatti aggiudicato il primo posto nella categoria “Piccoli Comuni”.

Tre i centri che hanno partecipato alla fase finale della 29ª edizione di “Communities in Bloom” (Comunità fiorite) svoltasi nella città di Wood Buffalo (provincia dell’Alberta). Sorradile si contendeva l’ambito risultato con Sussex (Canada) e Podčetrtek (Slovenia).

Alla volta del Canada giovedì scorso è partita una piccola delegazione da Sorradile composta dal vicesindaco e assessore all’Ambiente Silvano Defrassu, dall’assessora alla Cultura Piera Fadda e in rappresentanza della cittadinanza Pasqualina Marceddu. Sono stati loro a ritirare il prestigioso premio.

«Per noi si tratta davvero di un premio molto importante - commenta il vicesindaco Silvano Defrassu sulla via del rientro nell’Isola - . Abbiamo portato il nome di Sorradile a livello mondiale, rappresentando i piccoli Comuni per l’Italia. Questo risultato premia gli sforzi che l’Amministrazione comunale ha intrapreso da tempo per la qualità della vita nel nostro borgo. È un premio che è stato dato per l’autenticità della cittadinanza, per la bellezza del paesaggio, le fioriture e per l’accoglienza».

La candidatura di Sorradile era stata proposta dall’associazione Asproflor nei mesi passati. In estate era arrivata la commissione internazionale per verificare di persona le caratteristiche di Sorradile.

© Riproduzione riservata