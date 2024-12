Ricco calendario di eventi a dicembre a Sorradile. Si inizia il 6 al centro di aggregazione alle 18 con “Empatintrecci”, evento conclusivo del laboratorio sulla cultura identitaria tenuto da Le Voci di Astarte in collaborazione con il Comune e coop La Clessidra. Sarà quindi presentato il testo Janas s’incantu tradotto in sorradilese. A seguire lo spettacolo “Dal racconto all’incanto” e poi il concerto “Cielo Mare e Terra”. L’11 dicembre in biblioteca pomeriggio in gioco per grandi e piccini. Domenica 15 “Su Protzetu de Santa Lughia”, la mattina apriranno gli stand, nel pomeriggio l’asta solidale con su gattò e altre prelibatezze. Quindi spettacolo natalizio, inaugurazione dei presepi e balli in piazza. Il 21 e il 28 dicembre seconda edizione di “Circoborgo”, il 28 la chiesa di San Sebastiano ospiterà il concerto di Natale. Si chiude il 31 con il cenone di Capodanno, prenotazioni entro il 20 dicembre.

