Resta chiusa al traffico, a Sorradile, la strada “Chenale-Santu Cristos” che conduce dal nuovo cimitero sino all’innesto con la strada provinciale 15. In tre anni non è cambiato nulla sul fronte della messa in sicurezza e al responsabile dell’ufficio tecnico comunale non è rimasto altro che firmare l’ennesima ordinanza: prevede la chiusura della strada in questione sino alla fine dell’anno.

Provvedimento identico firmato dal 2020 a questa parte. Troppo rischioso per gli automobilisti percorrerla, esiste infatti il concreto rischio frana dai costoni sovrastanti e in passato è già accaduto che dei massi si siano staccati. Un problema non da poco, ma sinora il Comune non è riuscito a recuperare le somme necessarie per metterla in sicurezza e risolvere il pericolo frane e smottamenti.

Consentito il passaggio solo ai veicoli dei proprietari dei fondi agricoli, ai mezzi di soccorso e ai mezzi di cantiere che verranno impiegati per il ripristino della strada.

