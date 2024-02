Sempre più vicina la formalizzazione del patto di amicizia tra il Comune di Sorradile e quello di Leggiuno, paese natale di Gigi Riva recentemente scomparso. Pochi giorni dopo dalla morte di Rombo di tuono il sindaco di Sorradile Pietro Arca ha scritto al collega Giovanni Parmigiani per informarlo della volontà di intitolare al campione, entrato nei cuori dei sardi e non solo, il lungolago.

In quest’occasione Arca aveva anche manifestato il desiderio di stringere tra i due Comuni un patto di amicizia e ora anche dall’altra parte del mare è stata manifestata la volontà a procedere in tal senso, nei giorni scorsi il sindaco di Leggiuno ha scritto al collega sorradilese.

Una lettera in cui Parmigiani ricorda: «Nel sentire comune della popolazione il nome di Gigi Riva è indissolubilmente legato alla figura del campione straordinario nello sport, uomo di grandi valori e simbolo per intere generazioni». E prosegue: «Gigi Riva ha unito e unisce idealmente la sua Sardegna, terra di adozione, con la sua terra d’origine. Partendo dall’intento comune di tenere vivo il ricordo del grandissimo Gigi Riva, per la sua storia di uomo e sportivo, il Patto d’Amicizia costituirà motivo permanente di impegno politico e operativo a beneficio delle nostre comunità».

Intanto a Leggiuno la Giunta comunale ha scelto di intitolare il campo sportivo a Riva e il sindaco Arca è già stato invitato per la cerimonia.

