Il prossimo otto febbraio, al centro di aggregazione sociale “Casa Sanna” di Solarussa, i carabinieri della stazione locale incontreranno i cittadini per sensibilizzarli sulla prevenzione delle truffe contro gli anziani.

Durante la serata verranno fornite tutte le raccomandazioni su come individuare i casi sospetti, ma anche quali azioni intraprendere in precisi casi per non cadere vittima delle truffe.

«Si tratta di un’importante occasione pubblica - tiene a precisare il primo cittadino di Solarussa Mario Tendas - Tutti gli interessati sono invitati a partecipare».

