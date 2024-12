Proseguono anche a Solarussa le manifestazioni natalizie promosse dal Comune, Pro Loco, parrocchia, comitati e associazioni locali. Domani, in “Sa Pratza de is ballus”, la vendita di prodotti tipici e artigianali locali. Nel corso della manifestazione ci sarà anche Babbo Natale che dispenserà foto ricordo, dolcetti e caramelle per i più piccoli. Le persone adulte, invece, avranno la possibilità di stare in compagnia e consumare un buon bicchiere di vino con delle castagne accompagnate da della buona musica. Domenica la “festa degli ultra sessantenni”.

Alle 11,30 la celebrazione della Santa Messa, a seguire aperitivo e poi pranzo sociale preparato dai soci della Pro Loco negli ex Locali Naitana, nel parco comunale di san Gregorio Magno. Dalle 15:30 il concerto del Coro Palmarese, diretto dal Maestro Alessio Pilloni. A conclusione della serata i presenti potranno anche visitare il presepe nell’ex cinema di Pratza de Is ballus che in circa 140 metri quadri propone in maniera molto significativa ed accattivante scorci e momenti di vita socio economica del paese, con una musica di sottofondo ed un gioco di luci davvero seducente. “L’insieme di manifestazioni inserite nel cartellone “Aspettando il Natale 2024 - spiega il sindaco Mario Tendas - pur nella loro semplicità e sobrietà costituiscono importanti momenti di ritrovo, aggregazione e socializzazione che mirano a creare uno spirito unitario e comunitario”.

