Il Comune di Solarussa è al lavoro per riordinare la numerazione del paese. Già da diversi giorni una ditta sta procedendo con la rilevazione esterna e interna delle abitazioni e di tutti i fabbricati presenti sul territorio.

«Il progetto», spiega il sindaco Mario Tendas, «permetterà ai residenti e a coloro che vengono da fuori Solarussa di individuare con esattezza via e numero civico, ai mezzi di soccorso e di pubblica utilità di raggiungere più velocemente l'immobile ricercato e la collaborazione stretta fra enti locali e forze dell'ordine».

Il Comune di Solarussa ricorda inoltre come il personale che già da diversi giorni sta bussando le porte delle abitazioni sia munito di tesserino riconoscimento. «In nessun caso è autorizzato a riscuotere somme di denaro», va avanti il ​​primo cittadino. «Il personale incaricato per la rilevazione della numerazione civica interna accede solo nei vani scala, non all'interno delle abitazioni. La variazione del numero civico non comporterà oneri burocratici per il cittadino, in quanto sarà compito dell'Ufficio Anagrafe comunicare i nuovi indirizzi a tutti gli enti pubblici interessati come Prefettura, Motorizzazione Civile, Camera di Commercio, Asl, Inail e Inps».

