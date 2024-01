Il Comune di Solarussa guidato dal sindaco Mario Tendas pochi giorni fa ha approvato l'elenco provvisorio e le relative perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco dal 2018 al 2022.

Gli elaborati sono disponibili nel sito internet istituzionale ma anche negli uffici comunali, in corso Fratelli Cervi al civico 90: sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13 e il lunedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00. Per la consultazione è necessario programmare data e orario. Mentre fino al primo febbraio sarà possibile presentare eventuali osservazioni.

La documentazione evidenzia ad esempio dove non si può costruire per almeno 15 anni, dove sono vietate, almeno per ora, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente. Ma anche dove non è possibile, per dieci anni, dedicarsi al pascolo e alla caccia e tanto altro ancora.

