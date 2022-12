Un'auto è stata distrutta dalle fiamme ieri notte a Donigala, alle porte di Oristano. Il rogo potrebbe essere di origine dolosa, sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte nell’area interna di un condominio di via Eugenio Sanna dove era parcheggiata l’Alfa Romeo 159, di una donna di origini polacche. Le fiamme in pochi minuti hanno avvolto l’auto, e i residenti hanno subito lanciato l’allarme.

I vigili del fuoco del Comando provinciale sono arrivati sul posto ma nonostante il tempestivo intervento l’Alfa Romeo è andata distrutta. I vigili dopo aver domato il rogo, hanno messo in sicurezza la zona e avviato gli accertamenti.

Al momento non sono state ritrovate tracce di innesco, ma non si esclude l’origine dolosa per le modalità con cui si è sviluppato l’incendio. Indagano le forze dell’ordine.

