Ritorna, a Siris, l’appuntamento con la “Escursion Trail”, organizzata dall’associazione “Arrogapignoi” di Uras, con il patrocinio dei comuni di Siris, Morgongiori e Uras.

Domenica 20 settembre si terrà la quinta edizione, con partenza e arrivo in località “Inus”, nel territorio di Siris.

Il programma della “Escursion Trail”, tra i paesaggi del Monte Arci, prevede sia le escursioni in Mountain Bike (due percorsi, uno da 33 chilometri, difficoltà alta e 1100 metri di dislivello, l’altro da 23 chilometri, difficoltà medio-alta e 850 metri di dislivello), che la passeggiata in natura (8 chilometri di difficoltà medio-bassa e 220 metri di dislivello).

L’accoglienza sul posto sarà dalle 8, mentre la chiusura delle iscrizioni è prevista per le 9. Alle 9.15 è prevista la partenza per le mountain bike, a seguire la camminata. Alle 13, il pranzo a cura dell’organizzazione.

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