L'obiettivo è quello di offrire a enti pubblici, scuole, organizzazioni del terzo settore, imprese, cittadini e giovani un punto di riferimento qualificato per conoscere e utilizzare le opportunità dell’Unione europea. È nato lo Sportello Europa della Provincia di Oristano, presentato oggi insieme al nuovo Punto locale Eurodesk. Erano presenti il vicepresidente della Provincia di Oristano, Claudio Pinna, il consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Antonio Iatalese, la dirigente dell’Ente, Anna Paola Iacuzzi insieme ai funzionari del servizio, il direttore dell’Ufficio di Coordinamento nazionale di Eurodesk Italy, Fabrizio Todde. La presentazione dei due servizi si inserisce nella giornata che vede la Provincia di Oristano ospitare l’incontro del Coordinamento regionale dei Punti locali Eurodesk, al quale partecipano i referenti della rete attiva in Sardegna.

Attraverso il monitoraggio dei bandi, il supporto alla progettazione e la costruzione di partenariati, il nuovo servizio intende favorire una maggiore partecipazione del territorio alle politiche di coesione e alle opportunità offerte dall’Unione europea.

«Un servizio che abbiamo fortemente voluto perché lo riteniamo fondamentale per cogliere importanti occasioni di sviluppo e crescita per la nostra provincia», dichiara il presidente della Provincia di Oristano, Paolo Pireddu. «Lo Sportello Europa rappresenta una scelta concreta di vicinanza alle comunità, agli enti locali, alle scuole, alle associazioni, alle imprese e ai cittadini – dichiara il vicepresidente della Provincia di Oristano, Claudio Pinna – L’Europa mette a disposizione risorse, programmi e occasioni importanti, ma spesso la difficoltà consiste nell’orientarsi tra strumenti, procedure e scadenze. La Provincia vuole svolgere un ruolo di supporto, mettendo a disposizione competenze e servizi capaci di trasformare le opportunità in progetti utili per il territorio».

«Non si tratta soltanto di fornire informazioni sui bandi – prosegue Pinna – ma di accompagnare gli attori locali nella costruzione di idee progettuali, nel confronto con altri territori e nella ricerca di partenariati. Vogliamo contribuire a rafforzare la capacità del territorio provinciale di cogliere le occasioni europee, con ricadute positive sul piano dell’innovazione, dell’inclusione sociale, dell’occupazione, della digitalizzazione e della tutela dell’ambiente».

A completare l’offerta è il Punto locale Eurodesk della Provincia di Oristano, che connette la Provincia nella rete europea di informazione dedicata alla mobilità giovanile. Eurodesk fornisce informazioni e orientamento sulle iniziative dell’Unione europea rivolte ai giovani, con particolare attenzione a studio, formazione, lavoro, volontariato, cittadinanza attiva e mobilità internazionale. «L’attivazione del Punto locale Eurodesk è un investimento sulle nuove generazioni – afferma il consigliere provinciale Antonio Iatalese – Troppi giovani rischiano di non conoscere strumenti che possono aprire prospettive reali di crescita personale, formazione e lavoro. Con Eurodesk portiamo sul territorio un servizio gratuito e facilmente accessibile, pensato per offrire risposte chiare e un orientamento personalizzato sulle possibilità di mobilità internazionale».

I due servizi hanno sede presso la Provincia di Oristano, in via Enrico Carboni. Lo Sportello Europa riceve il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13. Il martedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Il Punto Locale Eurodesk riceve per appuntamento il giovedì dalle 15 alle 17.

Per informazioni è possibile mandare una mail a ufficio.europa@provincia.or.it oppure telefonare allo 0783/793307.

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