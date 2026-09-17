Nelle prossime settimane, a Simala, sono previsti alcuni interventi all’interno del territorio comunale. Infatti, grazie a 428mila euro di avanzo di amministrazione, il Comune interverrà su alcune aree: la bonifica e riqualificazione dell’area del campo sportivo e la manutenzione straordinaria della strada rurale “Putzetzi”, oltre alla variante al PAI, che permetteranno di superare vincoli di rischio idrogeologico non più attuali e sbloccare diverse aree del paese.

Inoltre, si procederà al completamento dell'ecocentro e del ciottolato di Vico Roma e ad appaltare i lavori di rifacimento completo della circonvallazione. Infine, si interverrà per il miglioramento degli impianti del ristorante, in modo tale da poter procedere con il bando di affidamento, e la cura del verde pubblico, all'acquisto di attrezzature per il cimitero e nuovi arredi urbani.

«Con questo nuovo provvedimento – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - superiamo i 3 milioni di euro di investimenti già cantierati o in fase di avvio, a cui si aggiunge un altro milione di euro di risorse già intercettate tramite i bandi regionali. Voglio ringraziare l’Assessore ai Lavori Pubblici, tutto il Consiglio Comunale e gli uffici comunali: i risultati di oggi sono il frutto di una programmazione rigorosa e di un lavoro di squadra straordinario».

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