Il Comune di Siris ha indetto una procedura aperta a tutti i cittadini residenti per l’assegnazione del diritto di raccolta delle olive e contemporanea cura delle piante di proprietà comunale, per l’anno 2024.

Nello specifico, le piante assegnate saranno in piazza San Vincenzo (4 piante), via San Vincenzo (7) e via Olbia (2). Il diritto di raccolta dovrà durare dal mese di settembre a quello di gennaio 2025, con tutte le operazioni ultimate entro il mese di febbraio 2025. I richiedenti, avranno l’onere del taglio dei rami secchi, della pulizia e dello smaltimento delle foglie e delle ramaglie.

L’assegnatario dovrà operare utilizzando le proprie attrezzature. Le domande dovranno pervenire al Comune, in busta chiusa e sigillata, con l’offerta per la raccolta, entro il prossimo 30 settembre.

