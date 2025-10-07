Il Comune di Siris ha pubblicato un avviso per la concessione ai cittadini delle piante di olive di proprietà comunale, in riferimento alla raccolta per l’anno 2025. L’ente, infatti, all’interno del territorio comunale è proprietario delle piante presenti all’interno della piazza San Vincenzo, in via San Vincenzo e via Olbia.

Per l’assegnazione degli alberi si dovrà essere residenti a Siris e la raccolta dovrà durare fino al mese di gennaio 2026.

La raccolta comporta, inoltre, a carico dei richiedenti, entro il mese di febbraio, l’onere del taglio dei rami secchi, della pulizia e smaltimento delle foglie e delle ramaglie. Le domande dovranno pervenire al Comune, in busta chiusa sigillata, entro lunedì 13 ottobre. L’assegnazione verrà effettuata in favore del concorrente che offrirà il prezzo più alto.

