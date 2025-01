Il Comune di Sini ha pubblicato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per acquisto e ristrutturazione di prime case, in riferimento all’annualità 2024.

L’intervento rientra all’interno delle disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento attuate dalla Regione in aiuto ai comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti. I contributi saranno a fondo perduto fino al 50% della spesa o comunque fino ad un importo massimo di 15mila euro. Il Comune di Sini, per l’annualità 2024, avrà a disposizione più di 109mila euro.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 18 febbraio.

