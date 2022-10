È in programma domenica a Sini la terza edizione della “Camminata tra gli Olivi”. Per il terzo anno, l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro loco, aderisce all’iniziativa proposta dall’associazione nazionale “Città dell’Olio”, che coinvolge in tutta Italia 17 regioni, dal Veneto alla Sardegna.

In occasione della “Camminata tra gli Olivi”, a Sini si potrà percorrere un trekking di circa 5 chilometri, con diverse tappe lungo il percorso. Il programma prevede alle 9 la registrazione dei partecipanti in piazza Eleonora d’Arborea. Alle 9.30 la partenza, con soste per il racconto delle leggende orali riportate nei “Contus de Pedra”, le vie del centro storico, la Chiesa campestre di San Giorgio Martire e le metodiche sulla raccolta delle olive.

Alle 11.30 la sosta rigenerativa con la merenda. Chiusura nel percorso degli ulivi monumentali e visita all’olivo millenario.

