Anche per il Comune di Sini, è aperto il bando 2024 per la partecipazione al progetto di Servizio Civile Universale. A Sini saranno selezionati 2 volontari, dai 18 ai 29 anni non compiuti, che effettueranno il servizio, nel settore dell’assistenza, per 12 mesi.

L’obiettivo del progetto previsto nel centro della Marmilla è quello di migliorare l’efficacia dei servizi sociali in favore delle fasce deboli della popolazione. Tra le azioni verso l’utenza, nel quale i volontari saranno impegnati, c’è il supporto alla domiciliarità (con visite presso il domicilio, disbrigo pratiche, supporto per gli acquisti o commissioni varie e accompagnamento per la fruizione dei servizi di trasporto sociale o pubblico), all’utilizzo delle tecnologie digitali per l’accesso ai servizi, alla socializzazione e le attività d’ufficio (presso l’Ufficio Servizi alla Persona occuparsi dell’accoglienza e orientamento dell’utenza).

Gli interessati, che possiedono i requisiti, potranno presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente nella modalità online (piattaforma Domande On Line) entro e non oltre il 18 febbraio.

