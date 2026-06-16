Un nuovo murale firmato ManuInvisible colora le pareti di Simaxis, frutto ancora una volta della collaborazione tra l’artista e gli studenti dell’Istituto Comprensivo del paese. Il murale, infatti, si inserisce in un percorso che ManuInvisible porta avanti da anni insieme alla scuola secondaria di primo grado di Simaxis. Era già accaduto nel 2019 con LEGAME, realizzato nel centro sociale, e nel 2021 con l’opera dedicata al tema del dono, una bilancia che sostiene i due piatti: DARE e RICEVERE. Questa nuova creazione, una goccia che racchiude in sé il concetto di coraggio, rappresenta dunque un ulteriore capitolo di una collaborazione che si è consolidata nel tempo.

«Lavorare con ManuInvisible è sempre un’occasione speciale», spiega Michela Satta, docente dell’Istituto e referente dei progetti. «Manu è un artista molto generoso con i ragazzi, sa subito entrare in empatia con loro. I progetti realizzati hanno l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi al rispetto, sviluppando in loro i valori di buona cittadinanza. L’idea è che se ti senti partecipe di un progetto generativo, sarà più facile poi avere cura e rispetto dei luoghi che abiti e che hai contribuito a valorizzare. Il fulcro non è parlare ma fare. E se questa attività avviene a fianco di un artista come Manu, che condivide con ragazze e ragazzi tempo ed energie, il risultato è ancora più significativo».

Anche il dirigente scolastico Giuseppe Scarpa ha voluto sottolineare il significato dell’iniziativa: «Questo murale nasce con l’intento di celebrare i 35 anni dell’Avis cittadina, e la parola scelta per l’occasione è CORAGGIO, quello necessario per decidere di donare una parte di sé». A dare vita al murale sono state le studentesse e gli studenti di tutte le classi della secondaria di primo grado di Simaxis, che hanno scoperto meglio cos’è l’AVIS e il mondo delle associazioni di volontariato; i ragazzi hanno lasciato all’intera comunità un dono che ogni giorno ricorda il valore e l’importanza della donazione. «Sono stati molto bravi», conclude la professoressa, «hanno lavorato con grande impegno fino alle ore piccole, perché la creatività è anche questo, dedizione e impegno, in forma immersiva. E Manu ce lo insegna».

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