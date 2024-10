Il riso non solo nei piatti. Per celebrare uno dei prodotti tipici dell’Oristanese ci sarà anche un convegno. L’iniziativa è promossa dalla Coldiretti in occasione della sagra del riso di Simaxis, prevista nel weekend. Ci sarà un confronto tra istituzioni ed esperti sul settore risicolo del territorio. L’appuntamento è per sabato 12 ottobre, al Monte Granatico (via Amsicora) dalle 10.30. L’appuntamento dal titolo “Il riso Oristanese: eccellenza nel panorama nazionale e internazionale”, sarà un'occasione per concentrare l’attenzione sull’importanza del riso per il territorio e per l’economia regionale.

«Se si considera che l’Oristanese è il territorio dove si concentra la quasi totalità della risicoltura sarda, su una estensione regionale di 3.783 ettari, ben 3.398 sono tutti nei terreni della provincia (dati ISTAT - anno 2023) – dicono il presidente e direttore di Coldiretti Oristano, Paolo Corrias ed Emanuele Spanò - ci si rende subito conto di quanto sia importante questa coltura per il nostro territorio. È una realtà importante che sta crescendo in quantità e soprattutto qualità – proseguono i dirigenti dell’associazione - un settore che presenta grandi opportunità per i produttori risicoli ma anche qualche criticità quali i notevoli costi di trasporto e i danni causati dalla fauna selvatica».

L’appuntamento di sabato sarà occasione per parlarne ed evidenziare, da una parte le qualità indiscusse di un prodotto unico nel panorama nazionale e non solo, dall’altra, l’esigenza di tutelare le imprese risicole che vedono sottratta parte della loro redditività da diversi fattori esogeni su cui si può intervenire. Ad aprire il convegno, moderato dal direttore di Coldiretti Oristano, Emanuele Spanò, sarà il sindaco di Simaxis, Giacomo Obinu, con i saluti istituzionali. A seguire prenderanno la parola: Giuseppe Pisutu, Ente Nazionale Risi; Carlo Ferrari, azienda risicola i Ferrari; la nutrizionista, Giulia Mugheddu e la docente dell’istituto alberghiero “Don Deodato Meloni”, Giusy Armas. Subito dopo uno spazio dedicato al dibattito seguito dagli interventi di Antonio Solinas ed Emanuele Cera, rispettivamente presidente e vice-presidente della Commissione Attività produttive in Consiglio regionale. Le conclusioni saranno affidate al presidente di Coldiretti Oristano, Paolo Corrias.

