È stata ritrovata nelle campagne intorno a Simaxis l’auto utilizzata dai ladri per scappare dopo il colpo alla stazione di servizio sulla Statale 388. Si tratta di una Fiat Panda che i malviventi hanno utilizzato per trasportare i due cambiamonete rubati dal bar nella notte fra giovedì e venerdì.

Per mettere a segno il colpo, i malviventi hanno utilizzato un’altra utilitaria per sfondare la vetrata dell’ingresso del locale. Forzata la porta, una volta all’interno della saletta hanno portato via i cambiamonete. Immediato l’allarme e le indagini dei carabinieri che hanno effettuato accertamenti su entrambe le auto (che sarebbero state rubate) per cercare qualsiasi elemento possa essere utile a fare chiarezza sull’episodio.

Al vaglio degli investigatori anche le immagini della videosorveglianza della stazione di servizio e della zona.

