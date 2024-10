Tutti pazzi per il riso. La sagra dedicata a uno dei prodotti tipici del territorio, ideata per la promozione della risicoltura sarda, ha richiamato tantissime persone, sia ieri che oggi. Nel centro storico di Simaxis i tantissimi buongustai, in tutto circa mille nel corso delle due giornate, hanno potuto assaggiare e apprezzare il riso cucinato dai cuochi della Pro loco locale, gli organizzazioni dell’evento che a Simaxis va in scena da 30 anni, anche in collaborazione con il Comune. I presenti hanno potuto degustare il riso cucinato alla simaghesa, con la carne preparata con il vino. È stato tanto apprezzato anche quello con la purpuzza e i cardoncelli.

Molto richiesto inoltre il riso ai quattro formaggi e alla pescatora. In tutto sono stati preparati duecento chili di riso. Il prodotto è stato offerto dall’azienda agricola Daga di Simaxis. Come sempre è stato un mix tra sapori, cultura e divertimento. Presenti anche tanti stand con i prodotti tipici del posto e con l’artigianato locale. Di pomeriggio ha attirato l’attenzione di tutti la sfilata dei cavallini dell’associazione Ippica Giara Oristanese. Tanti applausi invece per il gruppo dei mini tamburini e trombettieri della Pro loco di Oristano. I musici si sono esibiti in tutte le piazze del piccolo centro dell’Oristanese.

© Riproduzione riservata