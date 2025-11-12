Partono anche nell’ufficio postale di Simaxis i lavori nell’ambito del progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della Pubblica Amministrazione in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti.

Poste Italiane garantirà ai cittadini di Simaxis la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Solarussa, in via Garibaldi.

La postazione sarà operativa da domani, giovedì 13 novembre, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Nelle vicinanze, inoltre, sono disponibili anche gli uffici postali di Siamaggiore, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e gli uffici postali di Zerfaliu, Silì e Massama, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45.

L’ufficio postale di Silì è dotato di Postamat in funzione H24.

