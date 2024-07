Il Comune ha deciso di vendere lo scuolabus, ecco perché ha pubblicato una manifestazione di interesse. La base d’asta è pari a 5 mila euro. Il veicolo è in condizioni manutentive normali per un mezzo di 19 anni ed è stato normalmente utilizzato dagli uffici comunali. Come fa sapere il Comune, è visionabile nel normale orario di apertura degli uffici, previo appuntamento telefonico. Non è possibile però effettuare prove su strada. Il passaggio di proprietà dovrà avvenire entro 10 giorni dall’aggiudicazione e l’acquirente dovrà versare il prezzo offerto entro e non oltre la data di comunicazione dell’aggiudicazione. I soggetti intenzionati all’acquisto dovranno presentare una manifestazione di interesse indicando i prezzo offerto. La documentazione dovrà essere inoltrata in busta chiusa entro e non oltre il 20 luglio 2024. Sulla busta, recante l’indicazione del mittente, dovrà essere scritto “Contiene manifestazione di interesse per Scuolabus”. La commissione sarà composta da quattro dipendenti del Comune di Simaxis.

