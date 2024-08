Una cascata di risorse da parte della Regione per il Comune di Simaxis. L’amministrazione guidata dal primo cittadino Giacomo Obinu alcune settimane fa è risultata beneficiaria di un contributo regionale di 250mila euro per l'adeguamento del municipio e altri 90mila euro per dotare la compagnia barracellare del paese di un mezzo antincendio.

Il primo finanziamento verrà utilizzato per adeguare tutti gli impianti del palazzo comunale, idrici e elettrici, gli altri invece per l’acquisto di un mezzo solo per i barracelli di Simaxis.

Nicola Cherchi, assessore al Bilancio, spiega i dettagli: «La compagnia barracellare ha attualmente un mezzo, una panda quattro per quattro, e poi un altro mezzo con un impianto antincendio abbastanza piccolo che però anni fa è stato assegnato sia al nostro Comune ma anche a quello di Villaurbana. In sostanza per sei mesi è in dotazione alla nostra amministrazione, gli altri sei mesi a un’altra. Ora con questo contributo verrà acquistato un mezzo solo per il Comune di Simaxis».

Un modo per permettere alla compagnia di intervenire immediatamente in caso di bisogno. Senza aspettare l’arrivo di altri mezzi da altri territori.

