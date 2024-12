Ultimi appuntamenti del programma di eventi natalizi "Natale a Simala". Nel cartellone organizzato dall’amministrazione comunale, infatti, per sabato e domenica prossima, doppia iniziativa dedicate a tutte le età.

Sabato, negli spazi della palestra comunale del paese, la "tombolata" per grandi e piccini, accompagnata dall’animazione, a partire dalle 16.30. Domenica, invece, sempre in palestra, dalle 18.30, è in programma la commedia teatrale “Sa Risposta”, di Virginia Garau e Daniela Melis, a cura della compagnia “Tragodia”.

In scena Gino Betteghella, Virginia Garau (che curerà anche la regia), Daniela Melis, Carmen Porcu e Ulisse Sebis.

© Riproduzione riservata