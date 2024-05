Tutto è pronto, a Simala, per i festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio da Laconi. La ricorrenza è organizzata dal Comitato, in collaborazione con il Comune e la Pro loco.

Al via oggi il programma religioso, alle 18, con la processione dalla chiesa parrocchiale a quella di Santa Vitalia, passando per via Roma e via Cagliari; infine la Santa Messa. Parte religiosa prevista anche per domani e domenica, dalle 10.30.

Per quanto riguarda il programma civile, invece, oggi alle 19 l’intrattenimento musicale con il fisarmonicista Italo Aresti, nel piazzale della chiesa di Santa Vitalia. Domani, stessa ora, nel piazzale della chiesa di Santa Vitalia, musica dal vivo con i “Mushyears”. Domenica, chiusura alle 10.30, con processione per le vie Santa Vitalia, Sant’Ignazio, Cagliari e Roma e, infine, la Santa Messa.

