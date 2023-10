Un intero paese in fermento, Simala, in vista dell’edizione 2023 di “Portali Aperti”. Domani, dalle 10, organizzata dal Comune e dalla Pro loco, sarà un intero paese ad aprire gli antichi portali del centro storico. Simala è conosciuto come il “Paese dei Portali”; il piccolo centro di 300 abitanti è arricchito e impreziosito dalla presenza di circa 60 opere architettoniche di questo tipo, che in occasione della manifestazione saranno aperti ai visitatori che vorranno ammirarli.

Non solo la bellezza dei portali, ma anche le eccellenze del territorio. Il programma di eventi prenderà il via alle 10, con l’apertura dell’infopoint, l’apertura degli stand espositivi, delle mostre fotografiche ed artistiche, e l’apertura dell’area bimbi. Alle 10.30 il via alle visite guidate per le vie del centro storico, che proseguiranno anche nel pomeriggio. Alle 12.30 apriranno gli stand enogastronomici.

In serata, dalle 18, spazio anche all’intrattenimento musicale. «Per noi – commenta il sindaco Gianmarco Atzei – un’importantissima occasione di promozione territoriale, nel quale Simala mostra il meglio della propria storia, nella consapevolezza che per creare il proprio futuro è necessario preservare il proprio passato».

