Nei giorni scorsi sono stati installati due Defibrillatori semiautomatici all’interno del centro urbano di Simala. I due apparecchi salvavita sono stati situati in due punti nevralgici del paese: il parco comunale e nel piazzale della chiesa.

Per i due apparecchi, l’amministrazione ha deciso di stanziare una somma di 5.500 euro circa. “Sono refrigerate – commenta il sindaco Gianmarco Atzei – e contengono i DEF semi-automatici per esterno. Nel corso dell’anno, inoltre, attiveremo dei corsi di primo soccorso per formare quanti più compaesani possibili all’uso di queste fondamentali attrezzature salvavita”. Sempre per quanto riguarda gli interventi all’interno del territorio comunali, sono terminati i lavori di bitumatura della strada rurale in località “Funta Catena”, mentre sono in fase di conclusione quelli di costruzione dell’ecocentro comunale.

