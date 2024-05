Grande successo di pubblico, a Simala, per la prima volta del paese all'evento “Monumenti Aperti”. Nel piccolo paese del Parte Montis, il weekend si chiude con 1059 visite certificate. «Numeri ben al di sopra di ogni nostra speranza – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - e che ripagano l‘impegno, la fatica, e il tempo messo a disposizione da 30 volontari, che in queste settimane hanno dato l’anima per questa grande avventura».

L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro loco. Sono stati sette i siti aperti al pubblico: la chiesa parrocchiale di San Nicolò e la chiesa campestre di Santa Vitalia, l’ex “Monte Granatico”, con la vicina ex Cappella del Rosario, l’ex falegnameria, oltre, novità assoluta, alla prima volta al pubblico di “Casa Mascia”, recentemente ristrutturata.

Grande chiusura con l’Orchestra da Camera della Sardegna, con il “Concerto per Oboe e Quintetto d’Archi”, sotto la direzione artistica di Simone Pittau. «Monumenti Aperti – conclude il sindaco - ci ha consentito di portare il nostro paese in tutta la Sardegna; entrare in questa famiglia è stata un’esperienza unica, resa possibile da tante persone e istituzioni».

