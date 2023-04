Sarà Gianmarco Atzei, 32 anni, capogruppo in Consiglio comunale, il candidato designato alla carica di sindaco ed espressione della maggioranza che sostiene l’attuale primo cittadino di Simala Giorgio Scano. È una successione condivisa all’interno del gruppo come evidenzia lo stesso Atzei. «La nostra futura attività amministrativa – afferma- sarà in continuità con il lavoro fatto in questi 15 anni. Programma che presenteremo dettagliatamente nei prossimi giorni attraverso la sua pubblicazione».

Da capogruppo Atzei viene dunque promosso, ma con con quali propositi scende in campo? «L' ambizione di fare il sindaco – afferma - nasce dal sentimento che provo per il mio paese. Da oltre 10 anni mi impegno per Simala in campo sportivo, amministrativo e nell'organizzazione di eventi. Qui sono nato, sono cresciuto e anche se il mondo è grande, credo che sia il luogo più belle dove vivere la propria vita».

«Per questo ho fatto la scelta di rinunciare a un posto di lavoro a tempo indeterminato per svolgere nel modo migliore il ruolo guida di un gruppo fantastico. Persone che amministrano con passione il paese e che oggi, con la forza del passato, rinnovano il proprio impegno per continuare a scrivere il futuro di questa bellissima comunità», conclude Atzei.

