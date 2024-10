Tutto è pronto, a Simala, per l’edizione 2024 di “Portali Aperti – Sapori e Prodotti del Luogo”. Organizzata da Comune e Pro loco, il paese aprirà i suoi antichi portali presenti all’interno del centro urbano. Conosciuto come il “Paese dei Portali”, il più antico è risalente alla metà del 1800, il piccolo centro di 300 abitanti ne ospita attualmente ancora circa 60.

«Simala – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - aprirà i propri portali e la propria storia alla Sardegna. Dopo l’inaspettato boom di visitatori dello scorso anno, quest’anno riusciremo a mettere in piedi un evento ancora più ricco, ancora più variegato, senza rinunciare alle nostre tradizioni, che hanno distinto “Portali Aperti” fin dalla prima edizione».

Dalle 10 il via al programma, con l’apertura delle corti private. La manifestazione sarà arricchita anche da oltre 40 espositori privati, tutti attinenti all’artigianato sardo. Non solo, ci saranno esposizioni museali, delle mostre fotografiche ed artistiche, oltre alle esposizioni artigianali, spettacoli musicali, i tour guidati e un’area dedicata ai bimbi. Dalle 12.30, invece, avranno inizio le degustazioni, con prodotti provenienti dal territorio della Marmilla e piatti tipici della tradizione sarda.

«Protagonisti – prosegue il primo cittadino - saranno, come ogni anno, i portali, che si apriranno per mostrare corti nobiliari e case contadine, consentendo ai visitatori di ammirare lo splendido tessuto architettonico del centro storico di Simala, in larga parte conservato. Un enorme ringraziamento è doveroso a tutti i volontari, oltre 50 anche quest’anno, che da settimane stanno lavorando senza sosta per preparare al meglio questo evento».

