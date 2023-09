Un’iniziativa che mira allo sviluppo di Simala e del suo territorio da un punto di vista turistico. Si chiama “Explore Simala”, un servizio che vuole garantire a tutti i visitatori, dal mese di ottobre, tour turistici, gestiti da guide professioniste.

«Con non poca soddisfazione – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - siamo in grado di annunciare quello che sarà un servizio fondamentale per la nostra comunità. Il tour avrà la durata di un’ora e mezza e consentirà ai visitatori di scoprire tutte le bellezze del nostro paese. Non solo, le visite saranno totalmente gratuite per il primo anno».

I tour saranno operativi tutto l’anno con cadenza settimanale, ogni sabato e, nello specifico, una al mattino e una al pomeriggio. «Sarà facile prenotarsi – prosegue Atzei - tramite il sito web “Explore Simala”, che sarà reso operativo nelle prossime settimane». La partenza delle visite sarà dalla biblioteca comunale e l’itinerario comprenderà la Chiesa di San Nicolò, la Cappella del Rosario, la Falegnameria Storica, la Chiesa di Santa Vitalia e il tour dei portali storici di Simala. «Questo – conclude il sindaco - è il risultato di un lavoro immenso, ed è il primo tassello verso la costruzione di un’offerta turistica che, una volta a regime, comprenderà anche l’attivazione di un albergo diffuso, un museo, altre attrazioni e servizi».

© Riproduzione riservata