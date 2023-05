Sono stati completati, a Simala, i lavori sulla nuova pavimentazione del centro storico.

Interessata dagli interventi la via Roma, la strada principale del paese che ora è totalmente percorribile e aperta al normale traffico delle automobili e pedonale.

La sua ultimazione ha permesso di dare un volto nuovo al tratto che va dalla Chiesa di San Nicolò fino all’imbocco della strada provinciale 46. Per i lavori sono stati stanziati circa 130mila euro, somma con la quale si è provveduto a posizionare una nuova pavimentazione nella sede stradale, passata dall’asfalto al marmo e ciottolato, e tutti i sottoservizi.

«Si è voluto dare – commenta l'ormai ex sindaco Giorgio Scano – un rinnovamento al centro storico. Una pavimentazione in continuità con la Chiesa. Attraverso la sua valorizzazione si è voluto dare risalto anche agli antichi portali. Simala è il paese dei portali e stiamo cercando di valorizzare questo aspetto rendendo gradevole anche il percorso per poterli ammirare».

