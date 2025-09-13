Venerdì 19 settembre, a Simala, è in programma un incontro formativo gratuito, organizzato dal Punto Digitale Facile del paese, dal titolo “Burocrazia Facile”.

A partire dalle 9.30, nei locali della Biblioteca comunale in via Canonico Farris, verranno affrontati diversi argomenti. Si partirà da come richiedere e usare Spid e Cie per accedere ai servizi online, si passerà poi alla modalità di utilizzo del portale “IO” e altri servizi digitali dei Comuni e dello Stato. Inoltre si parlerà di come pagare in sicurezza con “PagoPa”, come consultare un fascicolo sanitario, referti e prenotazioni online e si chiuderà con alcuni consigli pratici degli esperti per rendere la burocrazia più semplice e veloce.

