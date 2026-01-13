Simala, al via le iscrizioni al corso di ginnastica dolceLe lezioni sono in programma tutti i giorni nella palestra della ex scuola elementare del paese
Arrivano delle novità a Simala sul fronte delle attività sociali dedicate alla popolazione. Sono infatti aperte, a cura dell’Area Sociale, Sport, Cultura e Spettacolo del Comune, le iscrizioni al corso di ginnastica dolce.
Le attività si svolgeranno tutti i lunedì, dalle 15.45 alle 16.45, e i giovedì, dalle 16 alle 17, nella palestra della ex scuola elementare del paese. Per poter partecipare occorre presentare i moduli di iscrizione (presenti presso gli uffici comunali) ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione tramite PagoPa (30 euro annuale per i residenti, 20 euro mensili per i non residenti). L’inizio del corso è previsto per lunedì 26 gennaio.