Il Comune di Simala, Area Sociale e alla Pubblica Istruzione, ha deciso di organizzare un’attività dedicata in particolare ai suoi residenti. Infatti, a partire dalla prossima settimana, al via il laboratorio di “Cestineria Tipica e Tradizionale della Sardegna”. Nei locali dell’ex Montegranatico, mercoledì prossimo dalle 10 alle 12, partiranno le 10 giornate rivolte a massimo 10 partecipanti.

Il corso prevede una breve parte teorica durante la quale verranno esposte le diverse tecniche di intreccio, i materiali che si possono usare, la preparazione, le varie tipologie realizzabili e l’utilizzo che ne veniva fatto. In seguito la parte pratica che prevede la realizzazione di cesti con la tecnica detta a “spirale”.

Per la partecipazione, avranno la priorità le iscrizioni effettuate dai residenti. I moduli sono disponibili in Comune o sul sito istituzionale e dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Protocollo entro le 11 di venerdì. Nel caso in cui le iscrizioni dovessero essere più di 10, verrà effettuato un nuovo laboratorio attivato successivamente al completamento del precedente.

