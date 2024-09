Sono iniziati, a Simala, i lavori di manutenzione straordinaria della strada che collega il paese al territorio di Gonnoscodina.

Per l’intervento sono stati stanziati 170mila euro, che consentiranno la bitumatura della strada e permetteranno di proseguire il lavoro nella strada in località “Corunas”.

Inoltre, nelle prossime settimane, si effettueranno anche dei lavori, in vista dell’inverno, nelle altre strade rurali.

«È il primo – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - di sei lavori pubblici che partiranno nel periodo autunnale e invernale. Dal completamento dell'ecocentro, alla ristrutturazione e messa in sicurezza della Chiesa parrocchiale, dal completo rinnovamento del parco urbano fino alla costruzione dell'area camper, per concludere con la costruzione del Bed and Breakfast di “Casa Vacca”. Oltre 1 milione di euro di lavori, di cui più 700mila frutto di finanziamenti regionali».

