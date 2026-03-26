Simala è tra i centri che hanno ricevuto un finanziamento dall’assessorato regionale ai Lavori Pubblici. Il piccolo centro del Parte Montis avrà, infatti, a disposizione un contributo di 750mila euro che verranno utilizzati per la creazione di una pista ciclo-pedonale, di 1 chilometro e 200 metri, dotata di illuminazione, che collegherà la circonvallazione con la pineta comunale, punto di incontro per la collettività. Un progetto che andrà in continuità con quelli che verranno appaltati a breve per il completamento del parco urbano dove sarà previsto un nuovo impianto elettrico e idrico, la sistemazione della fontana, il completamento del percorso fitness e i rifacimento dei campi di bocce.

«Arriviamo così a 3 milioni di euro di finanziamenti ricevuti in meno di 3 anni di consiliatura – commenta il sindaco Gianmarco Atzei – Quest’ultimo contributo ottenuto è fondamentale, perché completa il percorso di ristrutturazione della circonvallazione, consentendo ai compaesani che già oggi passeggiano per la strada, di farlo in futuro in totale sicurezza».

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