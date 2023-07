Nessun arresto. Questa volta i poliziotti arriveranno in spiaggia per tenere delle lezioni sulla sicurezza e sui pericoli in mare.

Si terrà a Cabras, il prossimo mercoledì 9 agosto, l’iniziativa proposta dalla questura di Oristano in collaborazione con l’amministrazione comunale “Il poliziotto… un amico anche al mare”, che vedrà il corpo di polizia impegnato a Mari Ermi in attività di sensibilizzazione e dimostrative.

«Queste iniziative sono importanti per il ruolo di sensibilizzazione dei cittadini rispetto ai comportamenti di cautela e sicurezza da tenere quando si va al mare - afferma il sindaco Andrea Abis - Nei quasi trenta chilometri di costa pertinenti al territorio locale, l’amministrazione deve far fronte a numerose incombenze. La nostra attività di prevenzione nei litorali è costante da molti anni ormai. Quest’anno però si è verificata una difficoltà oggettiva che consiste nel non essere riusciti ad affidare l’appalto del salvamento a mare in quanto la gara del servizio al momento è andata a vuoto». Secondo Abis la Regione però dovrebbe cambiare metodo: «Dovrebbe mappare le spiagge a maggiore pericolosità, per le quali il servizio dovrebbe essere sostanzialmente obbligatorio e non lasciato alla volontà o ai bilanci insussistenti degli enti locali. Così come certamente diversa dovrebbe essere la tempistica di attribuzione del contributo finanziario che non può avvenire a giugno».

Abis poi punta il dito contro i costi elevati del servizio: «Abbiamo presentato alla Regione un progetto per quattro torrette che abbiamo installato da tempo nelle spiagge di San Giovanni, Maimoni, Is Arutas, Mari Ermi. Lo scorso anno il Comune ha finanziato in toto il servizio con oltre 30mila euro, ma se per ipotesi organizzassimo il servizio in modo eccellente, quindi con almeno dieci postazioni, in soli tre mesi di attività, dal 15 giugno al 15 settembre, sarebbe richiesta una spesa inaccessibile per il bilancio comunale, arrivando a superare i 300mila euro, dato che ogni torretta di salvamento costa più di 10mila euro al mese. Cifre spropositate a fronte di un finanziamento regionale che è rimasto invariato. Ad ogni modo spero che gli uffici riescano a realizzare rapidamente l’affidamento nei prossimi giorni».

