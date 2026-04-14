Si rinnova, a Siapiccia, l’appuntamento con la passeggiata “Alla Scoperta del Monte Grighine”.

Venerdì primo maggio, infatti, è in programma la 14esima edizione dell’iniziativa organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune, l’Agenzia Forestas e le associazioni del territorio. Un’occasione per scoprire le bellezze naturalistiche del territorio e passare una giornata in compagnia. Programma ricco e intenso.

Il via alle 7.30, con l’apertura delle iscrizioni nella piazza di fronte al municipio. Alle 8.45 la partenza dei partecipanti dalla casa dei cacciatori. Tra le attività previste, la passeggiata, accompagnati dalle guide esperte dell’Agenzia Forestas, su due percorsi differenti: uno dedicato ai più esperti (10 chilometri circa, della durata di 3 ore con un dislivello di 400 metri), l’altro più corto che prevede la passeggiata archeo-naturalistica alla scoperta di “Nuraxi Maiori”.

Inoltre, ci sarà spazio anche per l’arrampicata, sulle pareti di quarzite del Grighine, a cura della “ASD Trekking Samugheo”, e attività all’aperto dedicata ai bambini con “La tana del Bosco”. Al termine è previsto il pranzo organizzato dalla Pro loco, nel quale verranno utilizzate esclusivamente posate e stoviglie biodegradabili. Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 26 aprile, contattando la Pro loco.

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