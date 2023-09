In continuità con gli anni passati, prosegue a Siapiccia il “Progetto Equitazione”. Si ripete, dunque, l’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale per incoraggiare il mantenimento e la prosecuzione della tradizione equestre, importante per la comunità. Non solo, l’obiettivo è incentivare lo sviluppo della conoscenza del mondo equestre e della cultura ippica ai giovani di Siapiccia con età inferiore ai 18 anni. Una cultura locale che è testimoniata anche da un evento della tradizione, “Sa Cursa de Is Tres Pandelas”, che si svolge a inizio settembre.

Al contributo potranno accedere tutte le famiglie che hanno iscritto il proprio figlio ad un’associazione equestre per l’apprendimento della pratica dell’equitazione nell’anno 2023. Il contributo verrà assegnato in base alle fasce Isee: potrà essere di massimo 360 euro massimo per la prima fascia (da 0 a 7.500 euro) e 310 euro per la seconda fascia (oltre i 7.500 euro). L’amministrazione, per il progetto, ha stanziato 1.500 euro.

Le domande, con la certificazione attestante l’iscrizione presso l’associazione, andranno presentate entro il prossimo 30 settembre via posta elettronica o presso gli uffici comunali.

© Riproduzione riservata