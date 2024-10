Novità, a Siapiccia, per coloro che vogliono aderire a una Scuola Civica di Musica. Gli interessati, oltre a poter usufruire della scuola convenzionata direttamente con il Comune (Scuola Civica “Più Musica” di Cabras), ne potranno scegliere una diversa e chiedere il rimborso di una parte delle spese sostenute. Nello specifico, il rimborso che sarà possibile ottenere sarà pari al 75% delle spese sostenute per la frequenza alla Scuola diversa da quella convenzionata, nella misura massima di 180 euro per l’anno scolastico 2024/2025.

I beneficiari dovranno essere residenti a Siapiccia ed essere iscritti a una scuola di musica non convenzionata. I moduli di domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente o presso gli uffici comunali. Le istanze, infine, potranno essere presentate a mano, all’Ufficio Protocollo, via Pec (comune.siapiccia.or@legalmail.it) o via e-mail (amministrativo@comune.siapiccia.or.it) entro il 30 novembre.

