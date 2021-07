Novità sul fronte lavori pubblici a Siapiccia. In particolare, nelle ultime settimane, l’amministrazione comunale guidata da Raimondo Deidda, si sta occupando delle strade rurali.

“Si tratta – commenta Deidda, 48 anni – di interventi mirati al sostegno dell’economia della nostra comunità, essendo tutte strade che sono particolarmente asservite alle imprese agricole locali distribuite nel territorio”. Nelle prossime settimane, grazie ad un finanziamento regionale pari a 200mila euro, partiranno gli interventi per la messa in sicurezza, mediante manutenzione straordinaria, di alcune arterie di campagna presenti nelle località di “Pranu Pirastu”, “Sinzigorru” e “Is Romanaius”, nella zona est rispetto al centro abitato. Non solo, verranno stanziati altri 300mila euro, da fondi di bilancio ottenuti mediante un prestito a tasso agevolato da parte della Cassa Deposito e Prestiti, per intervenire su altre strade rurali.

Nello specifico, i lavori riguarderanno l’infrastruttura che collega Siapiccia con Ollastra, che porta alla località “Madau”, a nord del paese, e sulla strada detta “Perda Mura”, nella zona ovest rispetto all’abitato. “Quando si parla di economia riguardo la nostra comunità – conclude il sindaco - non si può non pensare alle attività di allevamento e agricoltura, che di essa ne costituiscono midollo e spina dorsale. Non si può quindi non pensare al rendere efficienti le infrastrutture al loro servizio. Questo è il ragionamento alla base di investimenti tanto impegnativi per le casse comunali, convinti siano più che giustificati”.

